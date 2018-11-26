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ФСБ показала видео "допроса" украинских моряков

Комментариев: 9
Утверждается, что на видеозаписи капитан 3-го ранга Владимир Лисовой, матрос Сергей Цибизов и член экипажа бронекатера Никополь Андрей Драч.

ФСБ России обнародовала видеозапись "допроса" трех пленных украинских моряков с кораблей, которые были задержаны во время нападения в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 ноября.

Утверждается, что на видеозаписи капитан 3-го ранга Владимир Лисовой, матрос Сергей Цибизов и член экипажа бронекатера Никополь Андрей Драч.

Моряки рассказывают, что они якобы были "неоднократно предупреждены" о запрете входить в Керченский пролив и "намеренно игнорировали" предупреждения. По их словам, на борту кораблей находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также стало известно, что сотрудники ФСБ опросили украинских моряков.

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Теги: Россия, Украина, видео, моряки, ФСБ, допрос, украинские моряки, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Alex_Shadow    26.11.2018, 23:51
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Нормально держится, молодец. Главное что все живы, и поскорее вернуться домой!
chet_che    26.11.2018, 23:24
Оценка:  -4
chet_che
Чем же вас там так запугали, что согласились читать рашиССкие тексты?
Slava7993    26.11.2018, 23:38
Оценка:  -6
Slava7993
Чем чем, это ж варвары, наверное сказали съедим вас, если правду не скажете.
smarkov    26.11.2018, 23:50
Оценка:  +3
smarkov
Юноша - более чем уверен, что в руках умелого спеца Вы через пять минут поклянетесь, что лично собирались с бомбой в кармане к Путину, а потом пообещаете выйти замуж за Ляшко
YZZR    26.11.2018, 23:40
Оценка:  0
YZZR
А ти герой на дивані, також читав би, як миленький.....
cjkbnth    26.11.2018, 23:52
Оценка:  -1
cjkbnth
не факт, но надежщы на нашу "власть" мало..., как я предполагаю, из просто подставили, нужен повод.
smarkov    26.11.2018, 23:45
Оценка:  +5
smarkov
На диване все герои... А если хотите узнать - чем запугали - так съездите туда, ихние чекисты Вам "расскажут", и даже покажут. Хотя не уверен, что это будет полезно для Вашего психического здоровья
Alex_Shadow    26.11.2018, 23:52
Оценка:  -2
Alex_Shadow
А чем тебя там напугали что ты только с дивана и тявкаешь?
cjkbnth    26.11.2018, 23:55
Оценка:  +1
cjkbnth
Человек здравомыслящий, если не в курсе истории московии и их жизненных "кредо" лучше помалкивай.
Alex_Shadow    27.11.2018, 00:13
Оценка:  0
Alex_Shadow
Моя фраза была для chet_che
Про кредо московии знаю не понаслышке. Желаю ребятам вернуться скорее домой.
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