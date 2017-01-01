Путин попросил Меркель "повлиять" на Украину

Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обострении ситуации в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 27 ноября.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы украинские власти несут ответственность за "создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски": "Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине".

"Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители российской пограничной службы "готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события в районе Керченского пролива".

Напомним, ранее в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко Меркель выразила обеспокоенность эскалацией в Азовском море.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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