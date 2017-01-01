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В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов

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Водитель автомобиля наехал на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.


Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.
 

Напомним, летом автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Теракт унес жизни девяти человек, в том числе террористов. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Теги: Нью-Йорк, Пешеходы, видео, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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