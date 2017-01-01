Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству
Супруга президента США Дональда Трампа показала Белый дом, украшенный к Рождеству "в духе патриотизма".
Первая леди США Мелания Трамп обнародовала в своем микроблоге в Twitter праздничное убранство Белого дома к Рождеству.
В этом году резиденция главы государства украшена в стиле патриотизма. Убранство каждого помещения несет определенную смысловую нагрузку.
"Главными цветами Рождества в этом году стали красный, синий и золотой. При этом, каждый зал Белого дома украшен в своем стиле, который посвящен важным людям и датам в истории США", – сообщили в Белом доме.
Меланья Трамп встала на защиту мужа
The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.
Меланья Трамп встала на защиту мужа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения.
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