Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Комментариев: 0
Супруга президента США Дональда Трампа показала Белый дом, украшенный к Рождеству "в духе патриотизма".
Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству
Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству
twitter.com/FLOTUS

Первая леди США Мелания Трамп обнародовала в своем микроблоге в Twitter праздничное убранство Белого дома к Рождеству.
 
В этом году резиденция главы государства украшена в стиле патриотизма. Убранство каждого помещения несет определенную смысловую нагрузку.
 
"Главными цветами Рождества в этом году стали красный, синий и золотой. При этом, каждый зал Белого дома украшен в своем стиле, который посвящен важным людям и датам в истории США", – сообщили в Белом доме.


Меланья Трамп встала на защиту мужа
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рождество, Белый Дом, фото, Мелания Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь