Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Супруга президента США Дональда Трампа показала Белый дом, украшенный к Рождеству "в духе патриотизма".

Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству twitter.com/FLOTUS



Первая леди США Мелания Трамп обнародовала в своем микроблоге в Twitter праздничное убранство Белого дома к Рождеству.



В этом году резиденция главы государства украшена в стиле патриотизма. Убранство каждого помещения несет определенную смысловую нагрузку.







The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl — Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

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"Главными цветами Рождества в этом году стали красный, синий и золотой. При этом, каждый зал Белого дома украшен в своем стиле, который посвящен важным людям и датам в истории США", – сообщили в Белом доме.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп по американской традиции п омиловал двух индеек перед Днем благодарения.

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