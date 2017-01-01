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В Тихом океане произошло сильное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 располагался в 325 километрах к востоку от столицы Фиджи.
Сильное землетрясение зафиксировано в Тихом океане
Сильное землетрясение зафиксировано в Тихом океане


Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 27 ноября, в Тихом океане у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 325 километрах к востоку от столицы Фиджи, города Сува, где проживают 77 тысяч жителей.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Кроме того, Иран всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,4.

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Теги: Землетрясения, Тихий океан, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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