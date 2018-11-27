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Возле ООН протестовали против ситуации в Азове

Спецтема: Атака на Азовском море
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Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

Возле штаб-квартиры Организации объединенных наций прошла акция против агрессии Российской Федерации в связи с ситуацией в Азовском море. Как сообщает Голос Америки, на улицах Нью-Йорка и под стенами здания проходила акция протеста в поддержку Украины.

Так, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

Ранее жители Польши вышли на митинг перед посольством России в Варшаве в знак протеста против конфликта в Керченском проливе.

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Теги: Россия, Украина, США, Украина-Россия, ООН, Нью-Йорк, протесты, Керченский пролив, Азовское море, акции протеста
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Комментариев (1)
fkrfyfan    27.11.2018, 08:47
Оценка:  0
fkrfyfan
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