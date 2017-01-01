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В Польше за коррупцию задержали экс-главу финрегулятора

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Задержанный бывший глава KNF будет доставлен в прокуратуру в Катовице, где ему предъявят обвинения.
В Польше за коррупцию задержали экс-главу финрегулятора
УНН

Польское антикоррупционное бюро (CBA) задержало бывшего руководителя Комиссии по финансовому надзору (KNF) Марека Хшановского. Как сообщает агентство Reuters во вторник, 27 ноября, ему будет предъявлено обвинение в прокуратуре.

Хшановский подал в отставку с поста главы регулятора ранее в этом месяце после того, как бизнесмен Лешек Чарнецкий обвинил его в вымогательстве выплаты сотен миллионов долларов адвокату за "поддержку". Хшановский отвергает обвинения, но Чарнецкий записал разговор с Хшановским и опубликовал его.

"Задержанный бывший глава KNF будет доставлен в прокуратуру в Катовице, где ему предъявят обвинения", - сказал представитель CBA.

Хшановского, бывшего банкира центробанка, выдвинула на должность в 2016 году правящая партия "Право и справедливость" (PiS), которая заявила, что одним из столпов ее фискальной политики будет борьба с коррупцией при сборе налога на добавленную стоимость.

Напомним, в июле правоохранители задержали руководителя подразделения ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки у предпринимателя.

 

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Теги: Польша, коррупция, борьба с коррупцией, задержание
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Источник: korrespondent.net

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