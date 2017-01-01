В Австралии пилот уснул за штурвалом и пролетел мимо аэропорта

Самолет на автопилоте пролетел 46 километров, прежде чем пилот проснулся. Самолет сделал крюк и приземлился в месте назначения.

Пилот австралийского чартерного грузового рейса уснул за штурвалом и пролетел мимо нужного аэропорта почти 50 километров. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает BBC.

Австралийское бюро по безопасности на транспорте начало расследование инцидента. Рейс Vortex Air пролегал из Девонпорта в Тасмании на соседний остров Кинг.

Согласно данным бюро, это был один из семи рейсов самолета в сутки.

Двухмоторный Piper PA-31 Navajo VH-TWU был построен в 1975 году и может перевозить одновременно до девяти пассажиров, но в этом полете на борту находился только пилот.

После того, как он заснул, самолет на автопилоте пролетел 46 километров, прежде чем он сделал крюк и приземлился в пункте назначения.

Следователи классифицировали инцидент как "серьезный оперативный инцидент". Они начали сбор доказательств и предварительно намерены отчитаться в марте 2019 года. В Vortex Air от комментариев отказались.

Как сообщалось, Japan Airlines за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов.

Ранее в Финляндии сняли с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков.

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