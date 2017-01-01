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Греческие журналисты проводят забастовку

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Журналисты устроили протест накануне общей забастовки против длительных мероприятий экономии в стране.
В Греции журналисты объявили забастовку
В Греции журналисты объявили забастовку

Греческие журналисты ушли со своих рабочих мест на 24 часа накануне общей забастовки против длительных мероприятий экономии в стране. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Ekathimerini.

Журналисты решили провести свой протест на день раньше, чтобы в СМИ было больше возможностей освещать главную забастовку.

Из-за забастовки на греческих телеканалах, ни на радио не будет выпусков новостей. Также ожидается, что ни одна газета в стране не будет напечатана.

Ранее в Австрии прошла двухчасовая забастовка железнодорожников, остановились все поезда.

Также сообщалось, что в итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров.

 

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Теги: Забастовки, СМИ, протесты, Греция, протест, Журналисты, экономия, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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