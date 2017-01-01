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Генсек ООН отреагировал на конфликт в Черном море

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Антониу Гутерреш подчеркнул немедленную необходимость избежать любого риска дальнейшей эскалации ситуации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал конфликт на Азове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал конфликт на Азове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность инцидентом с захватом украинских судов в районе Керченского пролива. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Генсека ООН.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море во время подхода к Керченскому проливу с привлечением украинских и российских судов. Он подчеркивает немедленную необходимость избежать любого риска дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Как сообщается, Генсек настоятельно призвал обе стороны "проявить максимальную сдержанность и немедленно принять меры для устранения этого инцидента и уменьшения напряженности всеми имеющимися мирными средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".

"Он подчеркивает необходимость полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон в соответствии с международными документами. Суверенитет и территориальная целостность Украины, в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, также должны полностью уважаться", - говорится в заявлении.

Напомним, из-за эскалации в Черном море 26 ноября было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.

Члены Совета Безопасности ООН не приняли российскую повестку заседания по конфликту с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь Украина призвала к ужесточению санкций против России из-за атаки в Керченском проливе.

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Теги: конфликт, Украина-Россия, ООН, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, захват, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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