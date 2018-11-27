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В Афганистане погибли трое военных США

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На обочине дороги произошел взрыв самодельного устройства. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
Военных США взорвали возле города Газни
Военных США взорвали возле города Газни

На востоке Афганистана возле города Газни произошел взрыв, в результате чего погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 27 ноября.

По информации военных США, на обочине дороги произошел взрыв самодельного устройства. В это время проезжал военный автомобиль, в котором находились американские солдаты.

Отмечается, что миссия военнослужащих Афганистана и НАТО проводит патрулирование около города Газни.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее не менее 26 человек погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на военной базе в провинции Хост на востоке Афганистана. До этого произошел взрыв в зале бракосочетаний в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек.

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Теги: Афганистан, США, НАТО, взрыв, военные, погибли, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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