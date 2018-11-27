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Нападавший на автобус с футболистами Боруссии получил 14 лет тюрьмы

Комментариев: 1
Прокуратура требовала для уроженца России пожизненного заключения. Защита настаивала на наказании сроком менее 10 лет.
Сергей В. утверждал, что не планировал никого убивать
Сергей В. утверждал, что не планировал никого убивать

Суд присяжных в немецом Дортмунде во вторник, 27 ноября, приговорил к 14 годам лишения свободы Сергея В., обвиненного в нападении на немецкую местную команду Боруссия.

29-летний уроженец России признан виновным в покушении на убийство 28 человек. Ранее прокурор просил о пожизненном заключении, защита настаивала на наказании сроком менее 10 лет.

Как известно, взрывы у автобуса дортмундской Боруссии произошли 11 апреля 2017 года. Гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

На суде Сергей В. признался, что изготовил взрывчатые устройства и разместил их недалеко от дороги, по которой проезжал автобус футбольного клуба. При этом он утверждал, что не планировал никого убивать, а просто хотел просто сымитировать нападение.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: суд, Германия, взрыв, приговор, Боруссия Дортмунд, россиянин, Боруссия М, Боруссия Д
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    27.11.2018, 18:35
Оценка:  0
Letohradek
Ну что это за сброд населяет РФ? Скоты а не люди .... Они все время занимаются убийствами, диверсиями, гоп-стопом ... Мрази вонючие~!
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