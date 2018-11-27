РФ завела два дела по нападениям на свои представительства в Украине

По факту нападения на здания посольства РФ в Киеве и генконсульства в Харькове СК России возбудил уголовные дела.

Протест под посольством России в Киеве Украинская правда

В России открыли два уголовных дела после нападений на здания посольства РФ в Киеве и генконсульства в Харькове. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом", - говорится в тексте официального сообщения.

Также в ведомстве отметили, что нападавшие забросали территорию посольства дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями, тем самым нарушив порядок работы дипломатических представительств.

В частности, известно, что уголовные дела были возбуждены по статье нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ранее сообщалось, что участники протеста из-за ситуации в Азовском море в воскресенье вечером, 25 ноября, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины.

Вскоре стало известно, что неподалеку от посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.

Также сообщалось, что в Харькове и Одессе пикетируют консульство России.

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