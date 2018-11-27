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РФ завела два дела по нападениям на свои представительства в Украине

Комментариев: 2
По факту нападения на здания посольства РФ в Киеве и генконсульства в Харькове СК России возбудил уголовные дела.
Протест под посольством России в Киеве
Протест под посольством России в Киеве
Украинская правда

В России открыли два уголовных дела после нападений на здания посольства РФ в Киеве и генконсульства в Харькове. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом", - говорится в тексте официального сообщения.

Также в ведомстве отметили, что нападавшие забросали территорию посольства дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями, тем самым нарушив порядок работы дипломатических представительств.

В частности, известно, что уголовные дела были возбуждены по статье нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ранее сообщалось, что участники протеста из-за ситуации в Азовском море в воскресенье вечером, 25 ноября, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины.

Вскоре стало известно, что неподалеку от посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.

Также сообщалось, что в Харькове и Одессе пикетируют консульство России.

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Теги: Россия, Украина-Россия, уголовное дело, посольство, нападение, дипломатические отношения, посольство РФ, Россия-Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shurag    27.11.2018, 19:28
Оценка:  0
shurag
ой как они обиделись, что посеешь то и пожнёшь так гласит мудрость
weightless    27.11.2018, 19:22
Оценка:  0
weightless
Смешно) Надеюсь, эти потешные мокши
сами знают, куда засунуть себе эти "дела"
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