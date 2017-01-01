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В Беларуси расстреляли мужчину, осужденного за убийство шести человек

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Приведен в исполнение приговор 31-летнему Семену Бережному, который был осужден по делу о "черных риелторах".
В Беларуси расстреляли осужденного за убийство шести человек
В Беларуси расстреляли осужденного за убийство шести человек
gettyimages.com

В Беларуси казнили одного из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" Семена Бережного. Об этом сообщили родные осужденного, пишет Tut.by во вторник, 27 ноября.

Когда именно состоялась казнь, пока неизвестно.

Отмечается, что кроме Бережного, по делу "черных риелторов" был осужден 36-летний Игорь Гершанков. О его судьбе пока ничего неизвестно, письма не приходят уже месяц.

Ранее в Иране двух человек казнили за экономические правонарушения.

Также сообщалось, что в США впервые с 2013 года заключенного казнили на электрическом стуле.

 

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Теги: Беларусь, убийства, казнь, убийство, смертная казнь, расстрел
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Источник: korrespondent.net

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