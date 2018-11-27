Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20

Лидеры США и России осудят вопросы в сфере безопасности и контроля вооружений, отметил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Буэнос-Айресе

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает РИА Новости во вторник, 26 ноября.

"На "двадцатке" президент и делегация будут взаимодействовать с многими лидерами, в том числе запланированы двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии", – заявила Сандерс.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о повестке переговоров.

"Я думаю, (будут обсуждаться) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Саммит G20 запланирован на 29 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Ранее сорвались переговоры Трампа и Путина в Париже 11 ноября в рамках мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Лидеры двух стран лишь встретились на рабочем завтраке. Они пожали друг другу руки, но возможности пообщаться не было.

Позже СМИ сообщили, что встреча Трампа и Путина в Париже не состоялась из-за обращения французского президента Эммануэля Макрона.

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