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Трамп может отменить встречу с Путиным из-за Азова

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Президент США ожидает полного отчета об инциденте в Керченском проливе, который определит возможность переговоров с главой РФ.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за конфликта в Азовском море. Об этом во вторник, 27 ноября, американский лидер заявил в интервью газете The Washington Post.
 
По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".
 
"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - отметил президент США.
 
Ранее Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Теги: Россия, Украина, США, Путин, Черное море, Азовское море, встреча, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тетракварк    28.11.2018, 02:39
Оценка:  0
Тетракварк
Российская федерация терпит крах как и СССР. Наивно считать, что РФ будет существовать. в этом уже нет никакого смысла. Путин сделал все возможное, что бы у РФ не было будущего и он в этом преуспел. Нет никаких причин тратить свое время на страну, которая не сегодня так завтра развалится
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