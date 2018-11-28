Трамп может отменить встречу с Путиным из-за Азова
Президент США ожидает полного отчета об инциденте в Керченском проливе, который определит возможность переговоров с главой РФ.
Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за конфликта в Азовском море. Об этом во вторник, 27 ноября, американский лидер заявил в интервью газете The Washington Post.
По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".
"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - отметил президент США.
Ранее Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы.
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.
В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
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