Жертвами взрыва в Китае стали более 20 человек

В результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу на севере Китая не менее 22 человек погибли и более 20 ранены. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду в 0.41 по местному времени (вторник 18.41 по киевскому времени) вблизи химзавода в районе Цяодун.

По данным властей, уже подтверждена гибель 22 человек, еще 22 пострадали и госпитализированы. Поисково-спасательные работыпродолжаются.

В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Причины инцидента выясняют.

#Update: 22 killed, 22 others wounded in the explosion at a chemical factory in Zhangjiakou, North China’s Hebei Province; injured hospitalized, probe underway. (Video: We Video) pic.twitter.com/ZmqKWKkvzA