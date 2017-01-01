Инцидент вблизи химического завода в провинции Хэбэй привел к гибели 22 человек. Еще 22 получили травмы.

В результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу на севере Китая не менее 22 человек погибли и более 20 ранены. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду в 0.41 по местному времени (вторник 18.41 по киевскому времени) вблизи химзавода в районе Цяодун.

По данным властей, уже подтверждена гибель 22 человек, еще 22 пострадали и госпитализированы. Поисково-спасательные работыпродолжаются.

В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Причины инцидента выясняют.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами взрыва в Китае стали более 20 человек

#Update: 22 killed, 22 others wounded in the explosion at a chemical factory in Zhangjiakou, North China’s Hebei Province; injured hospitalized, probe underway. (Video: We Video) pic.twitter.com/ZmqKWKkvzA — Global Times (@globaltimesnews) 28 ноября 2018 г.

Напомним, в результате взрыва на машиностроительном заводе в китайской провинции Цзилинь погибли два человека.

Ранее в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике. Погибли шесть человек.

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