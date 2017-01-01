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Жертвами взрыва в Китае стали более 20 человек

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Инцидент вблизи химического завода в провинции Хэбэй привел к гибели 22 человек. Еще 22 получили травмы.
Возле химзавода в Китае произошел взрыв
Возле химзавода в Китае произошел взрыв
twitter.com/News_Executive

В результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу на севере Китая не менее 22 человек погибли и более 20 ранены. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду в 0.41 по местному времени (вторник 18.41 по киевскому времени) вблизи химзавода в районе Цяодун.

По данным властей, уже подтверждена гибель 22 человек, еще 22 пострадали и госпитализированы. Поисково-спасательные работыпродолжаются.

В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Причины инцидента выясняют.

Напомним, в результате взрыва на машиностроительном заводе в китайской провинции Цзилинь погибли два человека.

Ранее в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике. Погибли шесть человек.

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Теги: Китай, видео, завод, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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