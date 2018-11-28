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Европа должна усилить помощь Украине - Госдеп

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Вашингтон ожидает, что европейские союзники поддержат Киев в конфликте с РФ и в полной мере реализуют санкции против Москвы.
Госдепартамент США призвал Европу больше помогать Украине
Госдепартамент США призвал Европу больше помогать Украине
АР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Европа должна делать больше для поддержки Украины и ужесточить санкции в отношении России. Об этом спикер Госдепа сообщила во время пресс-брифинга во вторник, 27 ноября.

Она назвала конфликт в Керченском проливе опасным продолжением агрессивного поведения России и подчеркнула, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Также Науэрт напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко предложил поддержку Украине и выразил озабоченность действиями РФ.

США пообещали Украине военную помощь - Порошенко

Представитель Госдепа указала, что США обсуждают ситуацию Украины в НАТО, ОБСЕ, ООН, а также с международными партнерами.

"Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", - отметила Науэрт.

По ее словам, многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины.

"Но не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере", - заявила Науэрт, отметив, что Вашингтон ожидает от союзников полной реализации санкционной политики, в частности, пересмотра позиции по Северному потоку-2.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и его европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ" и возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы. 

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Теги: конфликт, Россия, Украина, США, Украина-США, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, захват, санкции, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Тетракварк    28.11.2018, 06:07
Оценка:  +7
Тетракварк
Если в США действительно хотят помочь, то они должны сделать все возможное, что бы ублюдка Путина не было у власти, а независимые республики могли провести плебисцит по поводу пребывания в РФ, так как кремлевский режим не актуален. Это видется единственным реальным планом по прекращению агрессии.
Strv-003-3    28.11.2018, 06:38
Оценка:  -2
Strv-003-3
режим вообще Порошенка не актуален ибо итак все знают что власть через госпереворот захватил
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