В США шесть россиян обвинили в кибермошенничестве на $36 млн

Фигурантами дела стали также двое граждан Казахстана. Из всех подозреваемых задержаны только трое, они ожидают экстрадиции в разных странах.

В США предъявили обвинения интернет-мошенникам из РФ и Казахстана

Суд в США заочно обвинил шесть граждан РФ и двух граждан Казахстана в рекламном интернет-мошенничестве на общую сумму в 36 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что обвинение по 13 статьям было обнародовано в федеральном суде Бруклина. Среди них мошенничество, взлом компьютеров и компьютерных сетей, кража личных данных и отмывание денег.

Обвинения предъявлены россиянам Александру Жукову, Борису Тимохину, Михаилу Андрееву, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александу Исаеву, и гражданам Казахстана - Сергею Овсянникову и Евгению Тимченко.

Трое из восьми обвиняемых - Овсянников, Жуков и Тимченко - задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии соответственно и ожидают экстрадиции, остальные пять остаются на свободе.

В обвинительном заключении утверждается, что с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков при содействии Овсянникова реализовывали схему цифрового мошенничества с рекламой.

В результате этой схемы управляемая ими рекламная сеть фальсифицировала миллиарды просмотров рекламы и заставила компании заплатить более семи миллионов долларов за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета.

Во второй схеме мошенники использовали более 1,7 миллиона зараженных компьютеров, принадлежащих обычным людям и компаниям в США других странах, которые выполняли поступающие со стороны команды без ведома их владельцев.

Этой сети удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров, за которые компании заплатили более $29 млн.

Информацию о предъявлении обвинений гражданам России подтвердили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

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Напомним, в начале октября Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам в попытках кибервзломов.

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