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Трамп недоволен работой главы Федрезерва США

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Американский лидер неоднократно критиковал ФРС за слишком частое повышение ключевой ставки.
Глава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС Джером Пауэлл

Президент США Дональд Трамп рассказал о недовольстве работой председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, обвинив руководство ведомства в спаде на фондовых рынках. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам американского лидера, он "ни капли не рад" назначению Пауэлла на должность главы ФРС, хотя сам выдвинул его на этот пост в ноябре 2017 года.

"Я никого не обвиняю, но просто говорю вам, что ФРС в своей работе далека от реальности", - сказал Трамп, подчеркнув, что ФРС - "гораздо большая проблема, чем Китай".

Напомним, Трамп считает главной угрозой его успехам на посту повышение ключевой ставки Федеральной резервной службой.

В сентябре ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до с 2 до 2,25% годовых. Это было третье повышение за 2018 год, а четвертое ожидается в декабре.

В середине ноября сенаторы Джефф Флэйк и Крис Кунс направили Трампу письмо с просьбой прекратить критику главы ФРС

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Теги: США, критика, Трамп, ФРС, Дональд Трамп, ФРС США
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Источник: korrespondent.net

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