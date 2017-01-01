Помпео в НАТО обсудит конфликт на Азове

Вопрос захвата украинских кораблей и конфликта в Азовском море станет серьезной темой обсуждения.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе предстоящего визита в НАТО обсудит российско-украинские отношения в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как многие из вас знают, госсекретарь в ближайшие дни отправится в НАТО. Могу предположить, что этот вопрос будет серьезной темой обсуждения", - сказала дипломат.

Она также отметила, что "НАТО уже распространило выдержанное в жестких тонах заявление" по поводу инцидента в Керченском проливе.

По словам Нойерт, этот инцидент стал "опасной эскалацией агрессивного поведения России в отношении Украины" и напомнила, что отношение к событиям уже выразили Помпео, президент Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли.

Науэрт также подчеркнула, что администрация США работает с партнерами относительно совместного реагирования на ситуацию.

"Мы продолжаем вести диалог не только с НАТО, но также с ОБСЕ и другими многосторонними организациями, которые разделяют наше беспокойство", - отметила представитель американского ведомства.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил ситуацию в Керченском проливе с Помпео.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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