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В РФ загорелся ледокол Виктор Черномырдин, есть раненые

Комментариев: 18
Горели технические помещения общей площадью 300 квадратных метров.
На ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка
На ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка
скриншот

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях загорелся строящийся ледокол Виктор Черномырдин.

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Загорелись технические помещения общей площадью 300 квадратных метров, в связи с чем пожару был присвоен третий номер сложности, передает 78.ru.

Рабочие сняли первые минуты пожара на ледоколе. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от судна, и слышна пожарная сирена. 

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На ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка. При пожаре пострадали два человека. Один из них после осмотра медиками от госпитализации отказался, второго с ожогами рук отправили в больницу.

Ледокол начали в октябре 2012 года. Достроить судно планировали к концу этого года, после чего весной Виктор Черномырдин должен был отправиться на ледовые испытания.

Напомним, 30 октября в российском Мурманске утонул крупнейший в мире плавучий док, который участвовал в ремонте единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов.

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Теги: РФ, Санкт-Петербург, ледокол, пожар, раненые
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Комментариев (20)
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МЕЛЬХИОР    28.11.2018, 12:08
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Бог шельму метит. Гори, гори ясно, чтобы... всё сгорело!!!!!!!!!
warnava    28.11.2018, 11:34
Оценка:  +5
warnava
месть как она есть..таки Бог все видит и карает
fimatut    28.11.2018, 11:30
Оценка:  -7
fimatut
Зачем пишите О России Напишите сколько судов спустили с наших стапелей Как то невпопад или лишь бы написать
shurag    28.11.2018, 11:34
Оценка:  +6
shurag
всё в попад и своевременно, не переключай
Ехидный    28.11.2018, 12:08
Оценка:  +2
Ехидный
А это у них в Ольгино фишка такая - сразу стрелки переводить
nibumbum    28.11.2018, 11:29
Оценка:  +5
nibumbum
карма ...
Peyot    28.11.2018, 11:17
Оценка:  +6
Peyot
око за око... еще два загорятся))))
Ехидный    28.11.2018, 12:08
Оценка:  0
Ехидный
Так ведь больше и нету
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 11:04
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Как вы лодку назовете - так оно и поплывает.
Ехидный    28.11.2018, 12:08
Оценка:  0
Ехидный
)))))
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 10:55
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Хорошее начало. Следуйте тем же курсом.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    28.11.2018, 10:50
Оценка:  -5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
100% строили Украинцы вот и загорелся.)))
Как так, а вот так.
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 10:55
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
А вы сами хоть что-нибудь умеете? Бухать - не в счет.
Колишній-східняк    28.11.2018, 10:46
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Сроду такого не было, и вдруг - опять!
Хитрый-Лис    28.11.2018, 10:45
Оценка:  +13
Хитрый-Лис
В ватостане всё спокойно!!!!!!!!!!
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