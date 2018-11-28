В РФ загорелся ледокол Виктор Черномырдин, есть раненые
В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях загорелся строящийся ледокол Виктор Черномырдин.
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Загорелись технические помещения общей площадью 300 квадратных метров, в связи с чем пожару был присвоен третий номер сложности, передает 78.ru.
Рабочие сняли первые минуты пожара на ледоколе. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от судна, и слышна пожарная сирена.
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На ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка. При пожаре пострадали два человека. Один из них после осмотра медиками от госпитализации отказался, второго с ожогами рук отправили в больницу.
Ледокол начали в октябре 2012 года. Достроить судно планировали к концу этого года, после чего весной Виктор Черномырдин должен был отправиться на ледовые испытания.
Напомним, 30 октября в российском Мурманске утонул крупнейший в мире плавучий док, который участвовал в ремонте единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов.
Как так, а вот так.