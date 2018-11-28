Американцам рассказали, как себя вести в Украине

Гражданам США посоветовали приготовиться к большему числу правоохранителей, неожиданным проверкам и перекрытию дорог.

Посольство США в Украине выпустило памятку о безопасности для желающих приехать в страну, связанную с введением в десяти областях военного положения.

Американцам, которые хотят приехать в эти украинские регионы, посоветовали приготовиться к большему числу правоохранителей, неожиданным проверкам и перекрытию дорог. Также в ведомстве советуют избегать демонстраций, мониторить местные СМИ, следовать инструкциям местных властей и уведомлять свою семью и друзей о своей безопасности.

В посольстве также отметили, что еще оценивают, как военное положение может повлиять на ситуацию в областях.

Военное положение в Украине. Реакция соцсетей

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине. Решение поддержали 276 народных депутатов.