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Американцам рассказали, как себя вести в Украине

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Гражданам США посоветовали приготовиться к большему числу правоохранителей, неожиданным проверкам и перекрытию дорог.
Посольство США дало советы американцам в Украине
Посольство США дало советы американцам в Украине
24 канал

Посольство США в Украине выпустило памятку о безопасности для желающих приехать в страну, связанную с введением в десяти областях военного положения.

Американцам, которые хотят приехать в эти украинские регионы, посоветовали приготовиться к большему числу правоохранителей, неожиданным проверкам и перекрытию дорог. Также в ведомстве советуют избегать демонстраций, мониторить местные СМИ, следовать инструкциям местных властей и уведомлять свою семью и друзей о своей безопасности.

В посольстве также отметили, что еще оценивают, как военное положение может повлиять на ситуацию в областях.

Военное положение в Украине. Реакция соцсетей

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине. Решение поддержали 276 народных депутатов.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Григорич    28.11.2018, 12:05
Оценка:  0
Григорич
Как американцам себя вести в Украине ????? Как хозяевам разумеется...
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