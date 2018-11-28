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В Москве эвакуируют более 10 ТРЦ: Ищут бомбы

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Эвакуацию людей проводят уже в дюжине торговых центров.
В Москве эвакуируют более 10 ТРЦ: Ищут бомбы
© РосСМИ
Фото 1/3
  • В зданиях работают правоохранители, в том числе кинологи
  • В зданиях работают правоохранители, в том числе кинологи
  • В зданиях работают правоохранители, в том числе кинологи
В Москве эвакуируют более 10 ТРЦ: Ищут бомбы
В зданиях работают правоохранители, в том числе кинологи
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В столице Российской Федерации Москве в среду, 28 ноября, проводят эвакуацию посетителей и персонала сразу нескольких торговых центров в связи с получением правоохранителями сообщений о возможном минировании зданий.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 360.

“Людей не пускают в подземный переход к метро и в ближайшие дворы“, - сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией около одного из ТЦ Мегаполис.

Эвакуация была проведена после звонков с угрозой взрыва, сообщили российским СМИ в экстренных службах.

В частности, звонки с угрозой взрыва, поступили по торговым центрам - Город, Горбушкин двор, Вива, Атриум, Звездочка и другим.

Сейчас правоохратинети и взрывотехники проводят проверки всех помещений торговых центров.

РИА Новости уточняют, что эвакуацию проводят уже в двенадцати торговых центрах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошее начало рабочего дня!) #эвакуация, #холодно

Допис, поширений Maksimo G (@maksimo_g84)

Как сообщалось в июне, появилось видео взрыва в детском развлекательном центре Гравитация иркутского ТРЦ Комсомолл, во время которого пострадали восемь детей.

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Теги: Москва, взрывчатка, ТРЦ, Россия, эвакуация
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Комментариев (1)
DrMefesto    28.11.2018, 13:09
Оценка:  0
DrMefesto
Не там ищите. В сраке у путина искать нужно.
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