Эвакуацию людей проводят уже в дюжине торговых центров.

В зданиях работают правоохранители, в том числе кинологи

В Москве эвакуируют более 10 ТРЦ: Ищут бомбы

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В Москве эвакуируют более 10 ТРЦ: Ищут бомбы

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В столице Российской Федерации Москве в среду, 28 ноября, проводят эвакуацию посетителей и персонала сразу нескольких торговых центров в связи с получением правоохранителями сообщений о возможном минировании зданий.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 360.

“Людей не пускают в подземный переход к метро и в ближайшие дворы“, - сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией около одного из ТЦ Мегаполис.

Эвакуация была проведена после звонков с угрозой взрыва, сообщили российским СМИ в экстренных службах.

В частности, звонки с угрозой взрыва, поступили по торговым центрам - Город, Горбушкин двор, Вива, Атриум, Звездочка и другим.

Сейчас правоохратинети и взрывотехники проводят проверки всех помещений торговых центров.

РИА Новости уточняют, что эвакуацию проводят уже в двенадцати торговых центрах.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

Как сообщалось в июне, появилось видео взрыва в детском развлекательном центре Гравитация иркутского ТРЦ Комсомолл, во время которого пострадали восемь детей.