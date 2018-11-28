В Беларуси казнили двух "черных риэлторов"

Суд вынес высшую меру наказания виновным в убийствах и махинациях с квартирами.

Гершанкова и Бережного приговорили к смерти еще в 2017 году TUT.by

В Беларуси по решению суда путем расстрела казнили двоих фигурантов дела “черных риэлторов“ Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

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Так, 28 ноября мать Гершанкова получила от Могилевского областного суда уведомление о казни ее сына и исполнения приговора.

Координатор кампании Правозащитники против смертной казни в Беларуси Андрей Полуд 27 ноября информацию от родственников Бережного о его расстреле. Когда именно расстреляли Гершанкова, не сообщается.

Гершанкова и Бережного приговорили к высшей мере наказания в июле 2017 года и признали их виновными в убийствах, а также махинациях с квартирами.

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Отметим, Беларусь единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Напомним, в июне Верховный суд Беларуси приостановил выполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного.

Ранее, в марте, в Беларуси решением Гомельского областного суда был казнен житель Мозыря Кирилл Козачок, который был приговорен к высшей мере наказание за убийство собственных детей.