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В Италии глава МВД на экскаваторе разрушил виллу мафии

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Маттео Сальвини разрушил виллу, которая принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана.

Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини взялся лично крушить виллу мафиозного клана в Риме. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 28 ноября.

Сообщается, что для нанесения первого удара министр надел на голову каску и сел за руль экскаватора.

Чиновник пообещал ровнять с землей все незаконные постройки и безжалостно преследовать криминалитет.

Отмечается, что эта вилла принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана.

Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.

В Риме начали сносить виллы мафии

 

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Теги: Италия, МВД, видео, мафия, Рим
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Источник: korrespondent.net

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