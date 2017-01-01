В Италии глава МВД на экскаваторе разрушил виллу мафии
Маттео Сальвини разрушил виллу, которая принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана.
Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини взялся лично крушить виллу мафиозного клана в Риме. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 28 ноября.
Сообщается, что для нанесения первого удара министр надел на голову каску и сел за руль экскаватора.
Чиновник пообещал ровнять с землей все незаконные постройки и безжалостно преследовать криминалитет.
Отмечается, что эта вилла принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана.
Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.
В Риме начали сносить виллы мафии
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