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В России разбился вертолет, есть жертвы

Комментариев: 2
Причина аварии вертолета либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники.
Вертолет выполнял полет на площадку Пижма
Вертолет выполнял полет на площадку Пижма
Авиару.рф

Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии транспортного вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из оперативного штаба на месте аварии в среду, 28 ноября.

"Вертолет ЮТэйра выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", – говорится в сообщении.

На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник.

"Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости. Причина либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники", – рассказали в штабе.

Ранее во время жесткой посадке в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8. Он выполнял облет трубопровода. Инцидент произошел из-за технической неисправности.

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Теги: Россия, вертолет, авария, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    28.11.2018, 17:06
Оценка:  0
Колишній-східняк
А не надо было на наши катера нападать. Бог - не фраер. Он шельму видит.
DrMefesto    28.11.2018, 16:55
Оценка:  +1
DrMefesto
Ошибка в кремле сидит, желтой харей щелкает.
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