Италия не намерена подписывать глобальный пакт ООН по миграции

Италия не намерена подписывать Глобальный договор ООН по безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Италия не будет участвовать в межправительственной конференции ООН, на которой должны подписать Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Об этом в среду, 28 ноября, заявил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Италии Маттэо Сальвини, сообщает ANSA.

"Точно так же, как швейцарцы, которые до вчерашнего дня продвигали глобальный договор, а потом сказали, что "все останавливается", итальянское правительство ничего не подпишет и не поедет в Марракеш. Парламент должен это обсудить, итальянское правительство позволит парламенту принять решение", - отметил Сальвини.

В свою очередь премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать ничего, пока парламент не выразит свою точку зрения.

"Глобальный миграционный договор - это документ, который поднимает очень чувствительные для многих граждан вопросы. Поэтому мы считаем правильным поставить его на дебаты в парламенте и подчиняться любому окончательному решению о результатах этих дебатов, как это сделала Швейцария", - сказал глава итальянского правительства.

Ранее стало известно, что среди стран ЕС уже отказались поддержать договор ООН Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Хорватия, Болгария, Словакия и Словения.

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