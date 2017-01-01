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ЕС одобрит санкции против Италии из-за несоблюдения бюджета

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Официальное принятие решения комитетом ожидается 29 ноября. Проект документа все еще подлежит изменениям, но его выводы не являются противоречивыми.
Государства-члены согласились начать санкционную процедуру по Италии
Государства-члены согласились начать санкционную процедуру по Италии

Государства Евросоюза согласились одобрить санкционную процедуру против Италии из-за несоблюдения бюджетных правил ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Комитета по вопросам экономики и финансов, органа Совета ЕС, состоящего из представителей национальных правительств.

"В целом комитет считает, что критерий долга следует считать неподходящим. Таким образом, процедура чрезмерного дефицита является обоснованной на основе долга", - говорится в документе.

Собеседник агентства в ЕС отметил, что проект все еще подлежит изменениям, но его выводы не являются противоречивыми.

Официальное принятие решения комитетом ожидается в четверг, 29 ноября. Такая поддержка со стороны государств-членов ЕС позволит Европейской комиссии рекомендовать открыть дисциплинарную процедуру. Она может стать беспрецедентным шагом, который может привести к финансовым санкциям.

Напомним, 21 ноября Европейская комиссия окончательно отвергла переработанный план бюджета Италии на 2019 год. Как пояснили чиновники в Брюсселе, этот шаг связан с "превышением согласованных параметров дефицита".

 

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Теги: бюджет, ЕС, Италия, Евросоюз, Еврокомиссия, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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