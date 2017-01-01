При авиаударе в Афганистане погибли 30 человек

Авиаудар был нанесен в деревне в районе Гармсир. В результате погибли 30 человек - члены одной семьи.

В Афганистане при бомбардировке погибли по меньшей мере 30 человек

В провинции Гильменд на юге Афганистана в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает TOLOnews.

Отмечается, что авиаудар был нанесен вечером во вторник, 27 ноября, по позициям боевиков Талибана в деревне в районе Гармсир. В результате атаки были убиты как боевики, так и мирные жители.

По словам одного из местных жителей, при бомбардировке погибли по меньшей мере 30 гражданских. Все жертвы были членами одной семьи. Выжил только один член семьи - подросток. Его госпитализировали в центральную больницу Гильменда.

Ранее в Афганистане произошел взрыв, погибли трое военнослужащих США.

Также сообщалось, что не менее 26 человек погибли в результате взрыва на военной базе в провинции Хост на востоке Афганистана.

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