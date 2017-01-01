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Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Азовском море

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Турецкий президент проинформировал американского лидера о содержании ранее состоявшихся телефонных разговоров с Порошенко и Путиным.
Трамп и Эрдоган обеспокоены ситуацией в Азовском море
Трамп и Эрдоган обеспокоены ситуацией в Азовском море
Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Анадолу в среду, 28 ноября.

В ходе беседы Трамп и Эрдоган обсудили напряженность между Украиной и Россией, возникшую на фоне последних событий в Керченском проливе. Также лидеры двух стран условились о двусторонней встрече на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе.

Отмечается, что Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговорах с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Эрдогана и Порошенко. Они обсудили ситацию в акватории Керченского пролива, а также введение военного положения в Украине.

Также сообщалось, что Петр Порошенко запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но в Москве ему не ответили. Позже в Кремле объяснили отказ поговорить с Порошенко.

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Теги: Россия, Украина, США, Путин, Турция, Керченский пролив, Азовское море, Порошенко, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрдоган, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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