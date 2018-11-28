В Германии установили самую высокую рождественскую елку
Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров установили в немецком городе Дортмунд. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что праздничное дерево смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Монтаж длился четыре недели.
Украсили конструкцию 48 тысячами праздничных фонариков.
Всего с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждой из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.
Ранее президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в церемонии получения рождественской ели для Белого дома.
Главная елка Украины в этом году станет ниже
Источник: Украинская служба DW
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Пока пальма первенства за праздничной красавицей на Поклонной горе в Москве в 2013-ом году. Её высота – сорок шесть метров пятьдесят сантиметров.