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В Германии установили самую высокую рождественскую елку

Комментариев: 1
Праздничное дерево высотой 45 метров не срубили в лесу, а смонтировали из 1700 небольших елок.

Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров установили в немецком городе Дортмунд. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что праздничное дерево смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Монтаж длился четыре недели.

Украсили конструкцию 48 тысячами праздничных фонариков.

Всего с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждой из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.

Ранее президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в церемонии получения рождественской ели для Белого дома.

Главная елка Украины в этом году станет ниже

Источник: Украинская служба DW

 

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Теги: Рождество, Германия, видео, дерево, елка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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rezvo4    28.11.2018, 21:43
Оценка:  0
rezvo4
БМ даже тут брешит. Или нынче 45 больше 46?

Пока пальма первенства за праздничной красавицей на Поклонной горе в Москве в 2013-ом году. Её высота – сорок шесть метров пятьдесят сантиметров.
rezvo4    28.11.2018, 21:45
Оценка:  0
rezvo4
в Екатеринбурге и в Красноярске возвысились в 2014-ом году новогодние праздничные деревья, высота которых равнялась сорока шести метрам.
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