Германия не направит корабли в Черное море

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, отметил Штеффен Зайберт.

Власти Германии не определилось в вопросе новых санкций в отношении России и не направят военные корабли в Черное море в связи с конфликтом в Керченском проливе.

Как заявил в среду, 28 ноября, представитель МИД ФРГ, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешными", а "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности".

В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, сказал Зайберт. По его словам, "в настоящее время самое главное – сдержанность и диалог". В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации".

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае. Германия поддерживает "территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет", в том числе и "права на судоходство в Керченском проливе", – отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что Германия и Франция не поддерживают предложение о расширении антироссийских санкций в отношении России в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

Также стало известно, что страны Евросоюза работают над совместным заявлением относительно захвата украинских катеров в Керченском проливе. По данным СМИ, примерно шесть-семь стран ЕС выступают за введение новых санкций против России.

Источник: Русская служба Deutsche Welle