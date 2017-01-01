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Словакия опасается наплыва украинских беженцев

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выразил опасения, что украинцы начнут мигрировать в Словакию.
В Словакии готовятся к потокам украинских беженцев
В Словакии готовятся к потокам украинских беженцев
Reuters (архив)

На границе Словакии и Украины может обостриться ситуация с мигрантами и беженцами. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, в среду, 28 ноября.
 
По его словам, часть населения Украины в связи с опасностью войны с Россией может быстро переместиться в западные регионы страны и "создать миграционное давление" на пограничных переходах между Украиной и Словакией.
 
"Часть украинцев может начать миграцию из восточных областей Украины на запад, что может повысить давление на переход нашей границы. Мы за этой ситуацией внимательно следим", – сказал Пеллегрини, отметив, что пока ситуация безопасная.
 
При этом министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил, что для усиления охраны границы с Украиной военное ведомство может задействовать около 1200 военнослужащих.
 
Напомним, после обострения азовско-черноморского конфликта и захвата Россией трех украинских кораблей в Украине ввели военное положение на 30 дней в 10 областях. В США, ЕС и НАТО и ООН призвали к деэскалации ситуации.
 

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Теги: Украина, граница, беженцы, Словакия, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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