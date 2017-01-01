Назарбаев посоветовал недовольным жизнью погулять по кладбищу

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал тем, кто недоволен жизнью, погулять по кладбищу.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где "намного хуже", сообщает

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где "намного хуже", сообщает Интерфакс

"Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", – посоветовал он.



По словам лидера Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. "Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало", – заявил Назарбаев.







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Президент Казахстана отметил, что все трудности можно преодолеть, если "взять себя в руки и много работать".

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