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Назарбаев посоветовал недовольным жизнью погулять по кладбищу

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Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал тем, кто недоволен жизнью, погулять по кладбищу.
Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище
Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище
Getty Images

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где "намного хуже", сообщает Интерфакс.
 
"Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", – посоветовал он.
 
По словам лидера Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. "Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало", – заявил Назарбаев.
 
Президент Казахстана отметил, что все трудности можно преодолеть, если "взять себя в руки и много работать". 

В Казахстане приняли закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез
 
Напомним, Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

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Теги: Казахстан, Кладбище, Назарбаев, недовольство
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Источник: korrespondent.net

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