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Трамп допустил помилование Манафорта

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Лидер США заявил, что вопрос о помиловании экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не снят с повестки дня.
Дональд Трамп и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт
Дональд Трамп и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщает The New York Post.

"Это никогда не обсуждалось, но я не бы не стал снимать этот вопрос с обсуждения. Зачем это делать?" – сказал американский лидер.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога

Чтобы избежать второго судебного процесса, Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Трампа и его помощников подозревают в связях с российскими властями. Американский президент, его помощники и Россия отрицают обвинения.

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Теги: США, Трамп, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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