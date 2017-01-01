Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов

Комментариев: 0
Речь идет о сборнике произведений писателя Николая Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.
Первое издание сборника повестей Гоголя продали в Лондоне
Первое издание сборника повестей Гоголя продали в Лондоне
culture.ru

Первое издание Вечеров на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.
 
Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.

Сорник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: книга, Гоголь, писатель, аукцион.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь