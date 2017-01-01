Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов
Речь идет о сборнике произведений писателя Николая Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.
Первое издание Вечеров на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.
Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.
Сорник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.
Сорник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.
Напомним, ранее книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларов.
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