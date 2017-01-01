Назван победитель президентских выборов в Грузии

Победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта.



Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.



Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник по второму туру Григол Вашадзе – 40,44%. По оценкам комиссии, за Зурабишвили отдали голоса 1146063 человека, за Вашадзе – 778167 избирателей.

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