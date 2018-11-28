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Трамп предложил привлечь Меркель к разрешению конфликта на Азове

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Президент США высказался за участие Франции и Германии в разрешении кризиса, вызванного инцидентом в Керченском проливе.
Трамп и Меркель
Трамп и Меркель
Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался за привлечение канцлера ФРГ Ангелы к разрешению кризиса, вызванного инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает издание New York Post, по словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море.

Власти США в ближайшем будущем получат отчет об этой ситуации, чтобы "выяснить, что произошло", добавил глава государства.

Кроме того, президент Соединенных Штатов надеется на участие Франции в урегулировании конфликта. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции в этой связи.

Трамп также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили "глубокую озабоченность инцидентом в Керченском проливе и продолжающимся задержанием украинских кораблей и их экипажей", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Украина, Украина-Россия, Керченский пролив, Меркель, Азовское море, Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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