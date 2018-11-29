Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Красный Крест направил в "ЛДНР" гумпомощь

Комментариев: 2
Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовали 24 грузовика с гуманитарной помощью.
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
twitter.com/ICRC_ua

Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в четверг, 29 ноября.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, было оформлено почти 517 тонн груза.

Ранее Красный Крест оправил на неподконтрольную часть Донбасса 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. А на прошлой неделе Красный Крест отправил на Донбасс два грузовика с гуманитаркой. Тогда автомобили перевозили строительные материалы и пункты обогрева общей массой почти 25 тонн.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, гуманитарная ситуация, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ехидный    29.11.2018, 11:07
Оценка:  +2
Ехидный
А, я понял - пригонять пустые грузовики, чтобы Луганда туда насыпала из своих умопомрачительных доходов!
vsg-59    29.11.2018, 10:29
Оценка:  +1
vsg-59
Зачем? У них всего должно быть навалом. "Донбас ведь Украину кормит"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь