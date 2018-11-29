Встреча Трампа и Путина состоится - СМИ

На встречу, по данным СМИ, отведено два часа. Она состоится 1 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Трамп до сих пор не принял решение по встрече с Путиным фотоколлаж Корреспондент.net

Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все-таки может состояться. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник в Вашингтоне.

"Встреча намечена в Буэнос-Айресе на середину дня субботы, 1 декабря, около полудня по местному времени (17:00 по киевскому времени - ред.), на нее отводится более часа, возможно, два", - сказал источник.

Он подчеркнул, что главы государств сами определят ее формат. "Захотят, будут беседовать один на один с переводчиками, если понадобится, пригласят к себе отдельных членов делегаций", - пояснил источник.

По данным РИА Новости, на переговоры двух лидеров отведено около двух часов. Беседа состоится в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море. Позже он уточнил, что примет решение о встрече после ознакомления с отчетом об инциденте.

В то же время, в Кремле продолжают подготовку к встрече президентов и назвали темы переговоров: вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet