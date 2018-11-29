Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

87 преступлений: Иеромонаха РПЦ осудили за педофилию

Комментариев: 1
Экс-директор православной гимназии еромонах Мелетий совратил десятки учащихся.
Защита отца Мелетия подала апелляцию
Защита отца Мелетия подала апелляцию
sakhapress.ru

В Российской Федерации суд в Якутии признал виновным бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) в сексуальных преступлениях в отношении мальчиков. Педофила приговорили к 17 годам колонии строгого режима. 

Об этом сообщает издание SakhaPress.

Кроме этого, он обязан выплатить большую сумму компенсации морального вреда пострадавшим.

Сторона отца Мелетия не согласилась с таким обвинением и подала апелляцию в Верховный суд РС(Я).

Читай также: Минюст хочет освободить СИЗО от насильников и педофилов

Следствие обвинило батюшку в совершении 87 особо тяжких преступлений по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Церковь собирается лишить иеромонаха Мелетия сана, сообщили в пресс-службе Якутской епархии РПЦ.

Иеромонаха Мелетия уволили с должности директора гимназии в марте 2017 года. Обвинение священнослужителю выдвинули в июне 2017 года. Он был помещен в СИЗО Якутска.

Как сообщалось 30 сентября, под Одессой педофил изнасиловал 8-летнего мальчика.

Поделись:
Теги: Россия, РПЦ, православие, педофил, церковь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
sharry-sharry    29.11.2018, 17:05
Оценка:  0
sharry-sharry
Моральный урод!
krolikoffnеt    29.11.2018, 17:09
Оценка:  0
krolikoffnеt
Типичный сотрудник РПЦ. Там таких чрезвычайно много.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь