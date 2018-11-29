87 преступлений: Иеромонаха РПЦ осудили за педофилию

Экс-директор православной гимназии еромонах Мелетий совратил десятки учащихся.

В Российской Федерации суд в Якутии признал виновным бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) в сексуальных преступлениях в отношении мальчиков. Педофила приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает издание SakhaPress.

Кроме этого, он обязан выплатить большую сумму компенсации морального вреда пострадавшим.

Сторона отца Мелетия не согласилась с таким обвинением и подала апелляцию в Верховный суд РС(Я).

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Следствие обвинило батюшку в совершении 87 особо тяжких преступлений по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Церковь собирается лишить иеромонаха Мелетия сана, сообщили в пресс-службе Якутской епархии РПЦ.

Иеромонаха Мелетия уволили с должности директора гимназии в марте 2017 года. Обвинение священнослужителю выдвинули в июне 2017 года. Он был помещен в СИЗО Якутска.

Как сообщалось 30 сентября, под Одессой педофил изнасиловал 8-летнего мальчика.