В Израиле был найден перстень Понтия Пилата - археологи

Перстень был найден на раскопках в Иерусалиме 50 лет назад.

Археологи считают, что нашли предположительно перстень Понтия Пилата, который был обнаружен во время раскопок в Иерусалиме 50 лет назад.

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Перстень мог принадлежать и подчиненному Пилата haaretz.com

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Перстень в 1968-1969 годах нашла группа археологов возглавляемая профессором Гидеоном Форстером из Еврейского университета в Иерусалиме. После, находку передали другой группе археологов, которая только сейчас после очищения артефакта увидела на нем надпись Pilatus, что опоясывает изображение чаши с вином.

Профессор Дэнни Шварца отметил, что имя Пилат не было в ходу в Иудее в те далекие времена, потому можно практически с уверенностью говорить, что перстень принадлежал влиятельному римскому префекту Пилату.

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Археологи также предполагают, что украшение использовалось в “повседневной“ жизни, поскольку он имеет простое оформление.

Однако, ученые рассматривают вариант принадлежности артефакта одному из подчиненных правителя Иудеи, который визировал его именем документы.

Напомним, в марте в Израиле в сельскохозяйственной общине Йогев садовник во время уборки сорняков нашел средневековый перстень с изображением святого Николая.