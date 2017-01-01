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В Израиле был найден перстень Понтия Пилата - археологи

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Перстень был найден на раскопках в Иерусалиме 50 лет назад.
После очистки, на перстне увидели надпись Pilatus
После очистки, на перстне увидели надпись Pilatus
архив

Археологи считают, что нашли предположительно перстень Понтия Пилата, который был обнаружен во время раскопок в Иерусалиме 50 лет назад.

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Перстень мог принадлежать и подчиненному Пилата
Перстень мог принадлежать и подчиненному Пилата
haaretz.com

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Перстень в 1968-1969 годах нашла группа археологов возглавляемая профессором Гидеоном Форстером из Еврейского университета в Иерусалиме. После, находку передали другой группе археологов, которая только сейчас после очищения артефакта увидела на нем надпись Pilatus, что опоясывает изображение чаши с вином.

Профессор Дэнни Шварца отметил, что имя Пилат не было в ходу в Иудее в те далекие времена, потому можно практически с уверенностью говорить, что перстень принадлежал влиятельному римскому префекту Пилату.

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Археологи также предполагают, что украшение использовалось в “повседневной“ жизни, поскольку он имеет простое оформление.

Однако, ученые рассматривают вариант принадлежности артефакта одному из подчиненных правителя Иудеи, который визировал его именем документы.

Напомним, в марте в Израиле в сельскохозяйственной общине Йогев садовник во время уборки сорняков нашел средневековый перстень с изображением святого Николая.

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Теги: Израиль, перстень, артефакт, Понтий Пилат, археологи
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