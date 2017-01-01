Госдеп об отмене встречи Путина и Трампа: Сильный сигнал России

Вашингтон добивается возвращения украинских моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Власти США через "изоляцию" отправляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские военные захватили украинские корабли с их экипажами.

Об этом сказал в ходе брифинга представитель госдепартамента США Роберт Палладино, сообщает РИА Новости в четверг, 29 ноября.

"Совершенно очевидно (то, чего Вашингтон добивается – ред.) это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелями которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен (через отмену встречи Трампа и Путина – ред.)", – заявил Палладино.

На уточняющий вопрос, как именно этот сигнал был отправлен, Палладино ответил, что "через изоляцию".

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Президент США дал понять, что ждет от Москвы урегулирования этой ситуации.

В Кремле оперативно отреагировали на решение Трампа, заявив, что у Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

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