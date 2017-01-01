Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдеп об отмене встречи Путина и Трампа: Сильный сигнал России

Комментариев: 0
Вашингтон добивается возвращения украинских моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе.
В Госдепе заявили, что подобная агрессия России недопустима
В Госдепе заявили, что подобная агрессия России недопустима
AP

Власти США через "изоляцию" отправляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские военные захватили украинские корабли с их экипажами.

Об этом сказал в ходе брифинга представитель госдепартамента США Роберт Палладино, сообщает РИА Новости в четверг, 29 ноября.

"Совершенно очевидно (то, чего Вашингтон добивается – ред.) это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелями которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен (через отмену встречи Трампа и Путина – ред.)", – заявил Палладино.

На уточняющий вопрос, как именно этот сигнал был отправлен, Палладино ответил, что "через изоляцию".

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Президент США дал понять, что ждет от Москвы урегулирования этой ситуации.

В Кремле оперативно отреагировали на решение Трампа, заявив, что у Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, Керченский пролив, госдепартамент США, Госдеп, агрессия России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь