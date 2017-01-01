Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп отменил встречи с лидерами Южной Кореи и Турции на G20

Комментариев: 0
Американский лидер решил неформально пообщаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином в Буэнос-Айресе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 ноября, отменил официальные переговоры с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.

О причинах такого решения не сообщается.

Ранее в четверг стало известно, что Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

У Путина отреагировали на отмену встречи с Трампом

Напомним, саммит Большой двадцатки пройдет с 30 ноября по 1 декабря в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Южная Корея, Турция, саммит, переговоры, встреча, G20, Трамп, Дональд Трамп, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь