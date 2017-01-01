Трамп отменил встречи с лидерами Южной Кореи и Турции на G20

Американский лидер решил неформально пообщаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином в Буэнос-Айресе.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 ноября, отменил официальные переговоры с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.

О причинах такого решения не сообщается.

Ранее в четверг стало известно, что Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

У Путина отреагировали на отмену встречи с Трампом

Напомним, саммит Большой двадцатки пройдет с 30 ноября по 1 декабря в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

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