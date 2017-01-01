Британия поддержала Украину в конфликте на Азове

Глава британского МИД призвал Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом в четверг, 29 ноября, он написал в Twitter.

"Я говорил с Павлом Климкиным, чтобы повторить, что Великобритания выступает с Украиной против российской агрессии. Крым и его воды являются частью Украины. Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и деэскалировать ситуацию", - отметил Хант.

I have spoken with @PavloKlimkin to reiterate that the UK stands with Ukraine against Russian aggression. Crimea and its waters are part of Ukraine. Russia must release the 24 detained Ukrainian servicemen immediately and de-escalate the situation — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 29 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

Задержанные Россией моряки. Что о них известно

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста. В связи с конфликтом в Керченском проливе Украина ввела военное положение в десяти областях.

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