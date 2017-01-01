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Гостиницы в Париже понесли миллионные убытки из-за протестов

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После начала демонстраций желтых жилетов большое количество гостиничных броней было отменено.
Протест желтых жилетов в Париже
Протест желтых жилетов в Париже
 
Гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 11 миллионов евро из-за акций протестов желтых жилетов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что после начала столкновений между демонстрантами и полицией большое количество гостиничных броней было отменено. В основном визиты отменили туристы, которые планировали провести выходные или Новый год в Париже.
 
Объединение GNI, представляющее гостиничную и ресторанную отрасли, заявило, что доходы заведений упали на 40-50% в минувшие выходные по сравнению с прошлым годом.
 
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также заявил, что протесты оказали некоторое влияние на экономику страны, однако оценивать ущерб еще рано.
 
Напомним, в акциях против повышения цен на топливо приняли участие более 300 тысяч человек по всей Франции. Движение желтые жилеты получило свое название из-за экипировки демонстрантов, которые одеты в светоотражающие желтые жилеты.
 
Больше недели манифестанты блокируют дороги по всей Франции, затрудняя доступ к некоторым складским базам, торговым центрам и фабрикам.
 
Ранее сообщалось о 130 задержанных в ходе протестов.

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Теги: Франция, Париж, демонстрации, гостиницы, акции протеста, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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