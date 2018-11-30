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Меркель пропустит первый день саммита G20

Комментариев: 1
Из-за проблем с самолетом канцлер не сможет провести запланированные встречи согласно графику, сообщил пресс-секретарь канцлера.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
 
Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за проблем с самолетом. Об этом в четверг, 29 ноября сообщил ее представитель Штеффен Зайберт, пишет Die Welt.
 
По словам Зайберта, прямой перелет с запасным самолетом Airbus невозможен, так как это, в частности, зависит от рабочего времени и доступности экипажей и капитанов.
 
Меркель, министр финансов Германии Олаф Шольц и небольшая делегация решили отправиться в Буэнос-Айрес рано утром 30 ноября на регулярном рейсе, пролегающем через Мадрид.
 
Напомним, накануне канцлеру пришлось вернуться в Германию через час после вылета на саммит G20 в Аргентину. Экипаж правительственного лайнера принял такое решение, когда самолет был над Нидерландами. Причиной стали технические неполадки.

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Теги: самолет, Германия, Меркель, G20, ФРГ, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    30.11.2018, 04:50
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это ей за непрямую замаскированную поддержку ботоксного мутанта. Бог - не фраер. Шельму метит.
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