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Госдеп одобрил продажу Польше 20 ракетных систем

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Предварительная сумма возможной сделки оценивается в 655 миллионов долларов. Планируется, что поставки будет проводить Lockheed Martin.
Ракетный комплекс HIMARS (архивное фото)
Ракетный комплекс HIMARS (архивное фото)
 
Госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму 655 миллионов долларов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в Пентагоне.

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Предполагается, что поставки будет вести коммерческая компания Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что власти США гарантировали Польше присутствие на ее территории американских военных сил. 

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Теги: Польша, США, Пентагон, ракеты, оружие, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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