В Германии расследуют поставку турбин Siemens в Крым
Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех сотрудников компании Siemens из-за поставки турбин в аннексированный Россией Крым в обход санкций.
Об этом представитель ведомства сообщил в четверг, 29 ноября. Сообщая о расследовании в отчете о деятельности компании за 2018 год, Siemens выразил готовность сотрудничать со следственными органами.
Следствие ведется с мая текущего года. Расследование открыто в Гамбурге, поскольку поставленные в Крым турбины покинули Германию через порт этого города. Другие подробности расследования пока неизвестны.
Напомним, скандал вокруг поставки турбин Siemens в Крым разгорелся летом прошлого года. Остается неясным, о скольких именно турбинах идет речь, отмечает Reuters.
Прокуратура говорит о семи, общей стоимостью 213 миллионов евро. По словам представителя ведомства, именно столько турбин было указано в договоре о поставке, однако три из них так и не были поставлены.
Siemens всегда заявлял о продаже четырех турбин. В немецкой компании заявили, что нелегальная поставка произошла без ее ведома и возложили ответственность на российскую компанию Технопромэкспорт, входящую в Ростех. Компания отвергла обвинения и заявила, что купила оборудование на вторичном рынке.
Siemens пыталась оспорить поставку оборудования через российские суды, однако в октябре Верховный суд России отказался принять жалобу.
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Источник: Русская служба DW
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